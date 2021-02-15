شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشاجرة المطربين "ميك ميل" و"سيكس ناين" فى أتلانتا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم مغنى الراب الشهير سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine " باختلاق المشاكل وإثارة الجدل بشكل دائم وهو ما يجعله باستمرار محط تركيز وسائل الأعلام الفنية الشهيرة حول العالم، ودخل أمس Tekashi 6ix9ine فى مشاجرة قوية مع المغنى الشهير ميك ميل خارج أحد النوادى الليلة الموجودة فى أتلانتا ، وأشارت التقارير إلى أن المشاجرة بلغت ذروتها فى الهجوم الأخير على "ميك ميل" وأفراد أمنه.

مقاطع الفيديو التى سجلت المشاجرة أظهرت سيكس ناين "Tekashi 6ix9ine" وهو فى حالة عصبية شديدة وصراخ مستمر، و كان النجمان كل منهما يقوم بتصوير المشاجرة على هاتفة المحمول .

وأشارت التقارير إلى أن ميك ميل أكد أن Tekashi 6ix9ine كان ينتظره خارج المكان ليبدا المشاجرة التى تصدرت عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "ام ان أى" و"نيويورك دايلى نيوز"، وغيرها من المواقع.