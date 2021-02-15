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جو جوناس يثير التساؤلات فى احتفاله بعيد الحب مع صوفى تيرنر وهى "حامل"

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القاهرة - سامية سيد - أثار النجم العالمي جو جوناس، الكثير من التساؤلات في احتفاله بعيد الحب مع زوجته النجمة العالمية صوفى تيرنر، بعد أن نشر صورة لها وهى "حامل" قبل ولادتها الأخيرة منذ عدة أشهر، وهو ما أثار الكثير من اللغط حول إذا كانت النجمة تنتظر مولودًا جديدًا.

وظهرت تيرنر صاحبة الـ 24 عامًا، فى الصورة التي نشرها جوناس عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وهى تجلس على أريكة وتظهر بطنها وهى عارية ليظهر عليها علامات الحمل، وسرعان ما اثارت الصورة الكثير من التساؤلات ليتنهي الجدل في النهاية بأنها صورة تعرض لأول مرة.

صوفى تيرنر
صوفى تيرنر

وكتب الموسيقي صاحب الـ 31 عاما على الصورة التي نشرها لزوجته صاحبة شخصية "سانسا ستارك" الشهيرة، "عيد حب سعيد".

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وكانت قد استرجعت تيرنر، ذكرياتها مع زوجها، منذ عدة أسابيع، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها البالغ عددهم 15 مليون معجب عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورًا تنشرها لأول مرة بصحبة زوجها وأثناء حملها الأخير، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها.

ونشرت تيرنر، لقطات من  يوم زفافهما في لاس فيجاس مع جو جوناس، وبعض الذكريات اللطيفة بصحبة زوجها من بينها صورة لملامح حملها أمام المرآة، بينما كان يقف زوجها بجانبها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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