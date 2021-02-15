شكرا لقرائتكم خبر عن درة تواصل الاحتفال بعيد الحب بصورة جديدة مع زوجها من أمام برج خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة التونسية درة الاحتفال بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال هانى سعد، وذلك من خلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وتحديدًا خاصية الاستورى، حيث نشرت صورة لهما معًا من أمام برج خليفة فى دبى وكتبت: "my valentine".



درة مع زوجها من أمام برج خليفة

ويأتى ذلك بعدما شاركت النجمة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة أمس عبر الاستوري على حسابها على إنستجرام، وهى بجوار زوجها رجل الأعمال هانى سعد، احتفالاً بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم 14 فبراير، وخلفهم سيارة مغطاة بالورود وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها حول ما إذا كانت تلك السيارة هدية من رجل الأعمال لزوجته في تلك المناسبة.

ولكن درة أوضحت حقيقة الأمر، وكتبت قائلة: "للتوضيح هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبى أمام هذه السيارة التي زينت خصيصا للفلانتين ولكنها ليست ملكا لى أو لزوجى".