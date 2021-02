شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا وأنور حديد يحتفلان بعيد الحب مع أصدقائهما على طاولة عشاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية دوا ليبا، مع صديقها أنور حديد، داخل أحد المطاعم لتناول العشاء مع عدد من أصدقائهما في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للاحتفال بعيد الحب على طريقتهما الخاصة، حيث ظهر الثنائي في الصور وهما محبوبان للغاية وسط أصدقائهما.

وظهرت ليبا صاحبة الـ 25 عامًا، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهي ترتدي سترة سوداء بالجلد الصناعي مع بنطلون متطابق بنفس اللون، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا حيث ارتدت قناع للوجه باللون الأحمر.

وجلست ليبا وحديد على إحدى الطاولات مع أصدقائهما لتناول وجبة العشاء، حيث أعطى الأخير قبلة للمطربة العالمية وسط الحاضرين.

وأطلقت ليبا، أمس، كليب أغنيتها الجديدة "We’re Good" وهى أول أغنية تطلقها النجمة الشهيرة خلال 2021، وفى الأغنية تغنى دوا ليبا عن علاقة يجب أن تنتهى بطريقة ودية وهو ما ظهر بإحدى جمل الأغنية التى قالت "دعونا ننهيها كما ينبغى ونقول إننا جيدون" أو "let’s end it like we should and say we’re good" .

الكليب من إخراج فانيا هيمان وجال موجيا، ويظهر العمل النجمة دوا ليبا كمغنية على متن سفينة