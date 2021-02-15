شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تخطف الأنظار بعد خروجها من الحجر الصحى فى سيدنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية ريتا أورا الأنظار في أحدث ظهور لها بعد خروجها من الحجر الصحي في سيدني، حيث أنهت فترة العزل الإلزامية لمدة 15 يوما عقب انتهاك إرشادات "كوفيد 19" في المملكة المتحدة.

وسُمح للمغنية العالمية ريتا التي تتخذ من لندن مقرًا لها بمغادرة المملكة المتحدة أثناء إغلاقها في رحلة عمل إلى سيدني، إلا أنها خرجت الإثنين، بعدما أكملت المغنية فترة العزل الإلزامي عقب وصولها إلى أستراليا.

وسافرت النجمة البريطانية البالغة من العمر 30 عامًا إلى سيدني من مسقط رأسها "لندن" قبل أسبوعين من أجل الوفاء بالتزاماتها التليفزيونية الأخيرة كمحكمة في برنامج المواهب "The Voice Australia".



النجمة ريتا أورا

وشوهدت الفنانة العالمية في إطلالة أنيقة خلال تجولها في شوارع أستراليا، حيث حرصت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي بداية الشهر الجاري، شوهدت النجمة ريتا أورا خلال تواجدها فى مطار سيدنى الدولى بينما كانت تستعد للخضوع للحجر الصحى فى الفندق لمدة 14 يوما، وذلك قبل العمل على الموسم الجديد من برنامج " The Voice Australia " .



الفنانة العالمية ريتا أورا



الفنانة ريتا أورا