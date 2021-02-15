محمود عبد المغني عن "السرب": "فخور بهذا العمل الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمود عبد المغني عن شخصيته التي يظهر من خلالها بفيلم "السرب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر "عبد المغني" صورة لشخصيته بالفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "السرب.. جمال صقر.. فخور إني شاركت زملائي هذا العمل الوطني".

فيلم "السرب" يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.