سر شخصية "عبدالله" التي اشتهر بتقديمها عبدالله مشرف مع "ونيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفل الفنان عبدالله مشرف في مثل هذا اليوم من كل عام بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 15 فبراير 1942، بحي السيدة زينب لأب كان يعمل مهندسًا في السكك الحديدية.

عبدالله بسبب عمل والده اضطر في طفولته للانتقال مع أسرته إلى المنصورة؛ ليعيش في فيلا حول ساحتها لدار عرض يجمع فيها أقرانه وأولاد عمه وأشقاءه؛ ليقلد لهم الشخصيات التي يشاهدها في الأفلام المعروضة بالسينما، أو أخرى يخلقها في خياله.

في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، قال مشرف إن شخصية "عبدالله" الشهيرة التي قدمها في أجزاء مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحي، هو من اخترعها، فهي من بنات أفكاره بمرحلة الطفولة، موضحًا: "ابتكرت قصة طفلين توأم اسمهما حسن وحسانين يتحدثان بنفس الطريقة البلهاء التي تحدث بها عبدالله مع ونيس".

ويتابع مشرف: ''عملت شخصيتين اسمهما حسن وحسانين يتمتعان بقوة خارقة، لا يموتان حتى إذا ضُربا بالنار، وهما توأم يتحدثان بنفس طريقة عبدالله التي أحبها الفنان محمود عبدالعزيز، وقدمتها معه في (الكيف)، وأحبها الفنان أحمد زكي وطلب مني تقديمها في (البيضة والحجر)، ثم محمد صبحي في ونيس، وبعدها قررت عدم تقديمها مرة أخرى سوى مع ونيس''.