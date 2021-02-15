بشعر كيرلي أحمر.. هكذا ستطل ريهام عبدالغفور على جمهورها في "واحدة كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن الشخصية التي تجسدها في فيلم "واحدة كده".

نشرت ريهام صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بشكل جديد ومختلف، معتمدة شهر كيرلي أحمر، وعلقت: "من فيلم واحدة كده".

وكان آخر أعمال ريهام عبدالغفور حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc، والحكاية قصة يسري الفخراني وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة مصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش.

