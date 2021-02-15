شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تقضى عيد الحب بمفردها بعيدًا عن صديقها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت النجمة العالمية كاتى هولمز نقل الروح الرومانسية الحالمة لمحبيها وعشاقها المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" حيث نشرت صورة باقة كبيرة من الزهور الحمراء وتمنت لعشاقها عيد حب سعيد.



باقة زهور نشرتها كاتي علي إنستجرام باقة زهور نشرتها كاتي علي إنستجرام

لكن يبدو أن كاتى هولمز تحتفل على الأقل بجزء من العطلة الرومانسية بدون صديقها إميليو فيتولو، حيث توقع الجميع أن هولمز ستقضى يوم مميز وساحر احتفالاً بعيد الحب لكن فى الواقع شوهدت النجمة الشهيرة وهى تتجول بمفردها فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بمفردها حيث كانت تتحدى بروده الطقس بارتدائها معطف من الصوف باللون الرمادى إضافة الى بنطلون فضفاض ذو تصميم بسيط، ولتكمل جمال اطلالتها ارتدت النجمة الشهيرة حذاء رياضى أبيض، ولم تنس هولمز البالغة من العمر (42 عاما) أن ترتدى قناع وجه باللون الأخضر الغامق.

يذكر أن النجمة العالمية كاتى هولمز هى أم لطفلة واحدة وهى سورى كروز التى تبلغ من العمر (14 عاما)، و تواعد هولمز الشيف إميليو البالغ من العمر (33 عاما)، وذلك منذ سبتمبر.