شكرا لقرائتكم خبر عن شون ميندير يحتفل بعيد الحب بتقبيل قدم حبيبته كاميلا كابيلو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المغنى شون مينديز عن سعادته بالعيش مع حبيبته النجمة كاميلا كابيلو بطريقة مختلفة تماماً فاجأ بها متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، والذى يبلغ عددهم قرابة الـ 60 مليون متابع، حيث نشر صورة لهما معاً ظهر فيها وهو يقبل قدمها، وكتب : "أقبل قدمك لأنى أحبك".



شون مينديز وكاميلا كابيلو

من ناحية أخرى طرح المطرب العالمي شون مينديز، أغنية جديد للكريسماس الماضى مع حبيبته الفنانة كاميلا كابيو، حيث نشر كليب الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وأكد آنذاك أنه سيقوم بالتبرع بجميع الأرباح من الأغنية لجمعيات خيرية، وقد قاموا بالتبرع بالفعل بقيمة 100،000 دولار لصالح إحدى المنظمات الخيرية، حسبما ذكر موقع " justjared".

وفي وقت سابق، شوهد الفنان العالمي شون مينديز بصحبة صديقته النجمة كاميلا كابيلو بدون كمامات في أحدث ظهور لهما، أمس الأحد، حيث ترك الحبيبان أقنعة الوجه في المنزل وفضلا التنزه في إحدى حدائق ميامي دون ارتدائها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت النجمة كاميلا كابيلو في نزهة غير رسمية مع صديها الفنان شون مينديز في ميامي بعد ظهر أمس الأحد، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لهما وهما يسيران جنبًا إلى جنب عبر حديقة في جنوب فلوريدا.