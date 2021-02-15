شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الانسجام.. جاستين بيبر في نزهه مع هايلي بالدوين بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم العالمى جاستين بيبر و زوجته النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين من أكثر الثنائيات خطفا للأنظار حيث تعد قصة حبهما دائما محط تركيز العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وقد التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور للنجمين وذلك بالتزامن مع بدأ الاحتفالات بعيد الحب، حيث ظهر الثنائى خلال تنزههما فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر جاستين بيبر بالصور وهو مرتديا ملابس رياضية مكونه من اللونين البنفسجى و الأصفر أما هايلى بالدوين فظهرت مرتدية بنطلونا فضفاضا إضافة الى بلوزة قصيرة باللون الأبيض، ولكى تكمل أناقتها اختارت أن ترتدى معطفا طويلا باللون الأسود باللون الأسود وهو من تصميم دار أزياء " Balenciaga " ووصل سعره الى 2390 جنيه إسترلينى.

يذكر أن جاستين بيبر الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم قرر أن يقدم أغنيات ألبومه " Journals " الذى أطلقه عام 2013 فى حفل يقيمه اليوم الأحد احتفالا بعيد الحب فى الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو الحفل الذى يقيمه بيبر على منصة "تيك توك" .