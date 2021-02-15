شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور بلوك مختلف فى كواليس فيلم "واحدة كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن لوك مختلف لها، من كواليس فيلم "واحدة كده"، الذى تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الأخيرة، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، والتي ظهرت فيه باللوك المفاجئ لمتابعيها خاصة من ناحية لون شعرها الذى امتاز باللون الأحمر.



ريهام عبد الغفور

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وبدأت الفنانة ريهام عبد الغفور، الأيام الماضية تصوير أول مشاهد مسلسل "قصر النيل"، الذى يجمعها مع الفنانة دينا الشربينى، حيث تم الانتهاء من تجهيز الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن قصر تدور فيه معظم الأحداث التي تعود إلى فترة الستينيات.

مسلسل "قصر النيل"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.