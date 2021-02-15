شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية أوفست لكاردى بى المقدرة بآلاف الدولارات..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعرف النجمة العالمية كاردى بى بأنها واحدة من أكثر النجمات اتباعا لأحدث خطوط الموضة الشهيرة، ويسعى دائما زوجها نجم الراب الشهير أوفست لدعم هذا الجانب فى حياة كاردى بى بشتى الطرق، وكشفت كاردى بى عن الهدية الفخمة التى تلقتها من زوجها احتفالا بعيد الحب و التى قدرت بآلاف الدولارات.



هدية كاردي بي

هدية أوفست لكاردى بى كانت عبارة عن حقيبة يد باللونين الذهبى والأسود بشكل قفص بيه عصفورين، والحقيبة من تصميم دار أزياء "Chanel"، وقد وصل سعر الحقيبة الى 20,500 دولار أمريكى ، وذلك حسب ما أكد موقع "ديلى ميل" الشهير.

يذكر أن كاردى بى اطلقت مؤخرا كليبها الجديد الذى يحمل عنوان "UP" وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والكليب أخرجه المخرج تانو موينو، وقد حصد كليب "UP" سلسلة الانتقادات بسبب جرعة العرى الزائدة التى قدمتها النجمة الشهيرة بالكليب .