شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى بأول صورة من كواليس السرب: فخور بالمشاركة فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمود عبد المغنى عن سعادته بالمشاركة ضمن فيلم "السرب"، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام من كواليس تقديمه لدوره بأحداث العمل الذى أطلقت الشركة المتحدة البرومو الرسمي له أمس وسط تفاعلاً كبيراً معه بمجرد طرحه، وكتب الفنان محمود عبد المغنى في تعليقه على الصورة اسم الشخصية الذى يجسدها خلال الفيلم بقوله: "جمال صقر، فخور إنى شاركت زملائي هذا العمل الوطنى".



محمود عبد المغنى

ويأتى ذلك بعدما نشر نجوم الفيلم البرومو الرسمى للفيلم وعبروا عن سعادتهم بمشاركتهم فيه، حيث نشر النجم أحمد السقا، برومو فيلمه الجديد "السرب"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "دم المصريين خط أحمر"، ومن المقرر طرح الفيلم في دور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.