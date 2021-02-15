لمسة مصرية تحول كندة علوش إلى ملكة فرعونية فى أحدث ظهور لها

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة كندة علوش، عن صورة مميزة في أحدث ظهور لها، بدت من خلالها أشبه بملكات المصريين القدماء، وهى الصورة التى وصفتها بأنها لقطة بلمسة مصرية، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

وكانت النجمة كندة علوش، قد احتفلت فى وقت سابق من الشهر الماضى بعيد زواجها من الفنان عمرو يوسف، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقتها من خلال صورة مبهجة تجمعها بزوجها معلقة :"ذكرى سنوية سعيدة".



كندة علوش

وهنأ معجبو الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، بعيد زواجهما، متمنين لهما حياة سعيدة دائما، فيما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، ولاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورهما.

وبدأت قصة الحب التي جمعتهما بعلاقة صداقة قوية تحولت إلى علاقة رومانسية، حيث تزوجا عمرو يوسف وكندة علوش في يناير 2017 خلال حفل أقيم في مدينة أسوان.

وعن سبب حبها للفنان عمرو يوسف، قالت الفنانة كندة علوش في لقاء سابق ببرنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس:" مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختزلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه".