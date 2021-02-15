شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج فيلم السرب يتصدر تويتر وتفاعل من رواد التواصل الاجتماعى بعد طرح البرومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيلم السرب ملحمة فنية وطنية جديدة توثق مرحلة من مراحل الحرب على الارهاب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الجماعات التكفيرية والإرهاب الأسود، وبمجرد طرح برومو فيلم "السرب"، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن منهم أحمد السقا وشريف منير لاقى إعلان الفيلم تفاعلا كبيرا ودعوات لمشاهدته باعتباره قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتصدر هاشتاج "فيلم السرب" ترند "تويتر"، في مصر، بعد ساعات من طرح برومو الفيلم، الذي يعد استكمالا لسلسلة الأعمال الفنية الوطنية التي لقت انتشارا واسعة في مصر والعالم العربي، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيلم الجديد، فقال مغرد: "فيلم السرب هيسرد تفاصيل العملية اللي تمت في ليبيا واللي رجعنا بيها حق اخواتنا اللي ماتوا على إيد الدواعش هناك.. 2021 هتكون سنه سودا علي دماغ الجماعة الارهابية وأذنابهم في كل مكان".



فيلم السرب



هاشتاج فيلم السرب

وعلق مغرد ثان: "فيلم السرب قريبًا 2021، عن أحداث حقيقية لبطولات نسور مصر في القصاص لشُهداء مصر في ليبيا.. عملنا السرب وهيخافوا منه"، وقال مغرد ثالث: "برومو فيلم السرب بيوثق ملحمة الجيش المصري في مطاردة الارهابي هشام عشماوى في مدينه درنه وتسمع بقي صوت الزعيم وهو بيقول إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب لازم كلنا نشوفه ان شاء الله وكان نفسنا فى كدة من زمان افلام توثق بطولات جيشنا العظيم".



تعليقات على الفيلم



جانب من الهاشتاج

وعلق مغرد آخر على سلسلة الأعمال الوطنية، قائلا: "مسلسل الاختيار 2 و فيلم السرب ضربتين فنيتين مصريتين لأصحاب الفكر التكفيري من ادناه ( الاخوان و السلفيين) إلى أقصاه (الدواعش) والأعمال المصرية تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة للغاية في الوطن العربي كله يعني مصر رجعت لدورها الفني التثقيفي بقوة من تاني للمنطقة بالاعمال الفنية بمنتهى القوة".



هاشتاج عن فيلم السرب

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.