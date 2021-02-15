شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين: سافرت ألمانيا لبدء انطلاقة فنية جديدة من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب سامو زين خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي في حلقة خاصة علي تلفزيون الخليج 365 بمناسبة عيد الحب، إنه سافر فترة إلي ألمانيا وقدم من هناك أغنية "عصفور فرحان يصوصو"، وأوضح سامو زين أنه قدم عددا من الأغنيات باللغات الألمانية والإيطالية والفرنسية وذلك لأنه يحب الموسيقي ويحب جمهوره ويريد اكتشاف مناطق جديدة ويطور من نفسه ويصل إلى كم أكبر من الناس، مشيرا إلي أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير علي طموحه في تلك المرحلة لكنه مستمر مضيفا أنه سيواجه كل الظروف بالتفاؤل لأن ذلك الظرف يعيش فيه العالم كله.







وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.

وطرح سامو زين مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى، وصناعة صيني وغيرها من الأغنيات الجديدة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".