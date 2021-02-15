شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الزارو يستعد لدوره فى مسلسل "الملك أحمس" بتدريبات مكثفة بالجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان باسل الزارو، على مشاركة متابعيه استعداداته من أجل تجسيد شخصيته فى المسلسل التاريخى "الملك أحمس"، والذى سيعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، ونشر باسل الزارو، مقطع فيديو من تدريباته المكثفة فى الجيم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "تدريبات لمسلسل الملك أحمس، بس يا ريت نركز علي الوش.. هو في ايه؟.. ماشوفتش أنا حد وشه بيتمرن اكتر من جسمه".



باسل الزارو

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، والمسلسل من بطولة النجم عمرو يوسف، والذى يشاركه فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



باسل الزارو خلال الفيديو

مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.



باسل الزارو فى صورة أخرى

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.