شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فى بيتنا روبوت" الحلقة 16..سرقة الروبوت لذيذ واستخدامه فى التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يتم عرضه على قناة CBC، خطف الروبوت لذيذ – عمرو وهبة – من قبل بعض المتسولين الذين اكتشفوا أنه روبوت، مستغلين تواجد يوسف – هشام جمال- داخل أحد المولات لشراء بعض الإكسسوارات من أجل زوجته سارة – ليلى أحمد زاهر التي بدأت مشروع بيع فساتين معاد تصنيعها.

يتبين أن المتسولين الذين سرقوا لذيذ يعملون مع عصابه، ويقررون استغلال لذيذ في العمل معهم، بينما يخرج يوسف من المول ولم يجد لذيذ في السارة ويستعين بزومبا – شيماء سيف – لمساعدته في العثور على لذيذ ويصطحبا سارة معهما، وتبدأ زومبا في تتبع لذيذ حسب الجى بى اس في السيستيم الخاص بهما ويشاهدون لذيذ في الشارع بملابس التسول.

يصطحب أفراد العصابة لذيذ إلى المكان الذى يجرون فيه عملياتهم، ويسير ورائهم يوسف وسارة وزومبا، ويقرر يوسف تغيير سيستيم زومبا لتدخل إلى وكر العصابة لإنقاذ لذيذ، وتبدأ التفاوض مع زعيم العصابة إلا أنه يتمسك بوجوده مع العصابة ويفضح أمر زومبا بأنها روبوت مثله ويتدخل يوسف لتوجيه الثنائى للهرب خارج المكان ويستطيع انقاذهما.

"مسلسل فى بيتنا روبوت" يعرض من السبت للأربعاء في الثامنة مساء على قناة CBC، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، أوتاكا، مى دياب، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.