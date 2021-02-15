شكرا لقرائتكم خبر عن ماتضيعيش حقك كأنثى.. لقاء الخميسى توجه رسالة لكل سيدة "الست مش بـ100 راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النساء دائما على الاهتمام بأنفسهن، ولكن في الظروف الحياتية الحالية قد ينسين ذلك ويبذلن مجهودا كبيرا فى سوق العمل، حتى أن بعضهن تؤدين دور الرجل فى المنزل لسد احتياجاتها واحتياجات أبنائها، ولهذا وجهت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لكل النساء لدعوتهن للاهتمام بأنفسهن، وأن تعيش كل سيدة كامرأة دون الانسياق وراء جملة "سيدة بـ100 راجل".



لقاء الخميسى

وكتبت لقاء الخميسى، فى الرسالة التى نشرتها عبر ستورى حسابها على انستجرام: "رسالة لكل امرأة جميلة.. أكبر غلط بتعلمية انك تكوني بمية راجل أو تقوليها أو تحسيها.. مش مطلوب منك غير أنك تبقى ست بكل معاني الكلمة وتستمعي بأنوثتك وتدلعي نفسك"، وأضافت: "ماتكونيش بميه راجل ومتصدقيش الفكرة علشان ماتضيعيش حقوقك كامرأة جميلة .. عيشى كامراة وماتضيعيش حقك انك تحسى أنوثتك في وسط زحمة المسؤوليات".

وتألقت الفنانة لقاء الخميسي، خلال حفلها الغنائي الذي أقيم علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك منذ ايام، الذى يعد الأول لها بعدما شاركت بالغناء مع في حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية بالساقية أيضاً عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء في حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتي كانت تجربتها الأولى في الغناء على خشبة المسرح.

وقدمت لقاء الخميسى عدداً من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، وغنت أغنيات النجمة الكبيرة فيروز حيث بدأت الحفل بأغنية "كان الزمان"، واستمرت في تقديم أغاني فيروز منها، "بعدك علي بالي"، "مغرم"، "نطرونا كتير"، "نسم علينا الهوي"، وواصلت وواصلت بغناء "فوق النخل" لناظم الغزالي، كما غنت أغنية "لو علي قلبي" للفنان فضل شاكر، وأختتمت الحفل بأغنية "علي صوتك" للكينج محمد منير.