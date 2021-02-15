شكرا لقرائتكم خبر عن خفة ورشاقة.. هدى المفتى تعلن عودتها لممارسة الباليه من جديد × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هدى المفتى عن عودته لممارسة رياضة الباليه من جديد، وذلك عبر أكثر من صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت : "Am back"، في إشارة لعودتها لممارسة رياضتها المفضلة.



هدى المفتى تلعب الباليه

من ناحية أخرى انضمت الممثلة الشابة هدى المفتى لفيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى والذى تواصل تصويره حالياً في مدينة الشيخ زايد بديكور فيلا وتجمع المشاهد بينها وبين حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وأخرون، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم حتى الآن.



هدى المفتى فى صورة أخرى

وتستعين ليلى علوى فى الفيلم الذى تعود به للسينما بوجوه من الشباب، وهم نانسى صلاح وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وآخرهم هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.



هدى المفتى

فيلم "ماما حامل" من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وكان أخر ظهور لهدى المفتى فيلم "بنات ثانوى"، للمخرج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة، وشارك فى بطولته كل من هنادى مهنى ومى الغيطى وجميلة عوض ومايان السيد، ودارت أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.