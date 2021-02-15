شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزينجر يودع مُعلمه برسالة مؤثرة وصورة تجمعهما من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع النجم الأمريكي أرنولد شوارزينجر، اسطورة رفع الأثقال الروسي يوري فلاسوف، الذى توفى منذ يومين عن عمر يناهر الـ86 عاما، ويعتبره أحد معلميه الذى كان له فضل كبير عليه في مسيرته العملية والرياضية، ونشر أرنولد صورة تجمعه بالراحل في مرحلة الشباب، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ووجه رسالة قائلا: "علمنا يوري فلاسوف جميعًا أن المستحيل مجرد كلمة. لقد كان أول شخص يرفع 200 كيلو جرام".



ارنولد على تويتر

وأضاف ، في رسالته الوداعية للأسطورة يوري فلاسوف: "لقد ألهمني عندما التقيت به عندما كنت شابًا في عام 1961. وبسبب أشخاص مثله ، أرفض أن أسمي نفسي عصاميا، كنت محظوظًا بما يكفي للتعرف عليه حقًا في وقت لاحق ، شعرت بالذهول، هذا الرجل لم يكن مجرد رياضى عظيم، لقد كان مفكرًا عظيمًا. تحدث عن الشعر والسياسة مثل الأستاذ، وحمل كتباً أكثر من الأوزان".



ارنولد ينعى معلمه



رسالة وداع

وتابع: "أخبرني أن قوة الجسد لا تقارن بقوة العقل. لقد كان أحد أقوى الرجال في العالم وكان يعتقد أن القوة الحقيقية تأتي من الكلمات. لقد كان حقًا فريدًا من نوعه وآمل أن يجد كل واحد منا الإلهام في قصته. كنت محظوظًا بمعرفته وسأفتقده كثيرًا".



ارنولد ومعلمه الراحل

وفى وقت سابق، كشف النجم أرنولد شوارزينجر، عن تلقيه جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث نشر أرنولد فيديو له من خلال حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وهو يجلس داخل سيارة عند أحد مركز للقاحات في لوس أنجلوس، ثم يتلقى حقنة اللقاح في ذراعه مثلما ظهر خلال الفيديو.