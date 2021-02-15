شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يتصدر مؤشرات جوجل بعد طرح أغنيته الجديدة "مابتكبريش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أغنية "مابتكبريش" الذى طرحها النجم رامى جمال أمس بمناسبة عيد الحب مؤشرات البحث على جوجل، وبإحساسه المختلف والرومانسى وكلماته البسيطة، قدمها بشكل جديد وهذا مايحرص عليه دائما في أغانيه، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى.

وطرح مؤخرا رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ولسه" من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحاً كبيراً ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ومن المقرر أن يطرح رامى جمال أغانى "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وتعاون من خلاله مع الشعراء: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من: توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.