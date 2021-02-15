نادر الأتات مفاجأة “ع غير كوكب” في عيد الحب.. ويتصدّر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: في مفاجأة غير متوقعة للجمهور، حلّ النجم اللبناني نادر الأتات ضيفًا على حلقة عيد الحب من برنامج “ع غير كوكب” مع الإعلامي بيار رباط على شاشة “ام تي في”.

وبعد تشويق بدأ مع انطلاق الحلقة، أطلّ نادر الأتات على المشاهدين بقناع “ع غير كوكب”، لينزعه لاحقًا ويكشف عن وجهه لضيوف البرنامج والمشاهدين.

بداية أكد نادر الأتات أنه اتسغلّ فترة الحجر المنزلي للتحضير للعديد من الأعمال الفنية التي ستبصر النور تباعًا ومن بينها أغنية ديو باللهجة العراقية يشاركه فيها الفنان العراقي نور الزين. كما تحدّث عن الأغنيات التي قدّمها في فترة الحجر وهي “ونطرتك”، و”يا تارك” و”من يومتا” التي أصدرها منذ شهرين تقريبًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن إصدار الأغنيات في الأشهر الأخيرة ساهم في الترفيه عن الناس في الحجر.

وعن عودة أغنيته الرومانسية “حالة فوضى” إلى الواجهة من جديد في الأيام الماضية، وبعد أكثر من سنة على إصدارها، قال نادر الأتات أنه لدى طرحها لم تلقى الدّعم المطلوب، حيث تنازل عن حقوقها لشركة “روتانا” التي كان سيتعاقد معها، لكن الإتفاق لم يكتمل، فأعاد بنفسه مؤخرًا إصدار الأغنية عبر الفضائيات العربية.

وحملت الحلقة العديد من المفاجآت لنادر الأتات، حيث أطلّ والده لأوّل مرّة في الإعلام من خلال فيديو مصوّر عرضه بيار رباط، كما كانت إطلالة لافتة لابنة شقيقته التي أعربت عن محبّتها الكبيرة له.

وقدّم نادر الأتات خلال الحلقة مجموعة من أغنياته ومن بينها “من يومتا”، و”حالة فوضى”، و”ونطرتك”، بالإضافة إلى أغنيات أخرى بعدّة لهجات عربية لعدد من الفنانين ومن بينها “يا كثر” للنجمة نانسي عجرم، و”إنت باغية واحد” للنجم المغربي سعد لمجرد، وأغنية “فاضي شوية” للفنان المصري حمزة نمرة.

نفيد بالذكر أن اسم نادر الأتات تصدّر قائمة العبارات الأكثر تداولًا خلال فترة عرض الحلقة حيث تفاعل معه المشاهدون بشكل لافت، وتلقى عدد كبير من الرسائل الإلكترونية التي أثنى من خلالها المتابعون على إطلالته.