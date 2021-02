أب السينما.. توم هانكس نجم نجوم حقبة تحتضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عمر الـ64، وبينما يتحسس الممثل المخضرم توم هانكس الطريق لاستكمال عقده الخامس سينمائيًا، لا يمكننا أن نبالغ لو وصفناه بـ"أب السينما".

حافظ هانكس على سمعته الطيبة داخل وخارج الوسط الفني طوال مسيرته، إذ حرص على اختيار أدوار أبوية ودودة سينمائيًا، كما عٌرف عنه اللطف في الحياة الواقعية.

وينتظر هانكس طرح فيلمه الجديد News of the World (أخبار العالم) على منصة نتفليكس، الذي يقدم خلاله دور جندي مخضرم خلال فترة الحرب الأهلية يلتقي بفتاة ضائعة؛ فيأخذ على عاتقه مهمة إعادتها إلى أهلها، وهي القصة التي تعد أقوى مثال على أبوته.





وتحاول شبكة "بي بي سي" البريطانية في التقرير التالي، استعراض رحلة الفنان المخضرم في هوليوود وكيف حافظ على مكانته طيلة هذه الأعوام.



تطور النجم السينمائي





يمتلك النجوم جاذبية وحس دعابة قادر على أسر المشاهدين وجذبهم لمتابعة ما يطرحونه من أفلام، ولكنها مزايا لا تكفي لوصفهم بنجوم سينما، أو مقارنتهم بنجم مثل توم هانكس.

تطرح الشبكة تساؤلا مهما وهو متى يتم استبدال جيل توم هانكس بنجوم كبار؟ ومن الواضح جليًا أن النجوم الحاليين يتقدمون في السن، إذ يبلغ عمر ليوناردو دي كابريو 46 عامًا، ودوين جونسون 48 عامًا، أما براد بيت وتوم كروز ففي أواخر الخمسينات، إذن متى يظهر نجوم لاستلام راية النجومية؟

تفرد توم هانكس





أعادت الشبكة سر تميز توم هانكس منذ ظهوره الأول وحتى الآن، إلى كونه يتمتع بمظهر الرجل الأمريكي العادي، هذا الوجه المألوف وعينيه الدافئة وحس دعابته الساذج جعله يخترق قلوب المشاهدين بكل سلاسة.

وتأكدت موهبته الواضحة، مع فوز هانكس بأوسكار عن دور درامي في فيلمي Philadelphia (فيلادلفيا) Forrest Gump (فوريست جامب) ليصبح أول ممثل في تاريخ أمريكا يقتنص أوسكار أفضل ممثل لعامين على التوالي.





أحد أهم أسرار استمرار نجاح هانكس هو لعبه دور الطيب؛ فنادرًا ما نراه في دور البطل غير المحبوب؛ لكن يندر أن نراه في دور شرير الفيلم.

هناك أمثلة قليلة على دور غير المحبوب في أفلام هانكس مثل: Catch Me if You Can (أمسكني لو استطعت) حيث لعب دور عميل "إف بي أي" يطارد ليوناردو دي كابريو لكنه لم يكن شريرًا وإنما مجرد شرطي يقوم بمهام عمله.

أيقونة





الشهرة سلاح ذو حدين؛ خاصة عندما تكون شخصية الفنان محددة بشكل معين يصعب على الجمهور أن يتقبله بشكل آخر، أو يصعب على النجم نفسه إظهار أي لمحة تنوع أو أخذ مخاطرة.

لا ينضم توم هانكس للفئة السابقة، إذ حافظ على حس متنوع في اختيار أفلامه من دراما وكوميديا ورومانسية، حتى في مظهره العام حافظ على شكله المألوف غير البراق على عكس بقية نجوم هوليوود.

خلُص التقرير إلى أن توم هانكس ف أفضل حالاته لا يمكن التغلب عليه فنيًا؛ فهنام مشاهد سطعت في تاريخ مهما مر عليها الزمان.

هانكس هو خير ممثل لحقبة تحتضر، حقبة النجوم الكبار، هؤلاء الذين لا تختلف حياتهم الواقعية عن السينمائية، بل تتمتع بنفس درجة عدم التكلف والسلاسة والألفة.

وفي زمن أصبح المشاهير أكثر تكلفًا، أصبح من الصعب استبدال نجوم كبار مثل توم هانكس.