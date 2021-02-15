بعد خطبتها لسامح عبدالعزيز.. لقاء وحيد جمع بين نانسي صلاح وروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح، عن "دبلة خطوبتها" من المخرج سامح عبدالعزيز، تزامنا مع احتفالات عيد الحب .

ونشرت "نانسي" صورا عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "عيد حب سعيد حبيبي سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".

وركزت "نانسي" في الصور التي طرحتها على إظهار "الدبلة" أمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح في تصريح سابق لمصراوي، ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يجمع بين الفنانة روبي زوجة المخرج سامح عبدالعزيز السابقة والفنانة نانسي صلاح في برنامج "Snl" بالعربي.

ظهرت نانسي في الفيديو وهي تجسد دور والدة الفنانة روبي، وقامت بدور امرأة مُسنة بطريقة كوميدية، بينما ظهرت روبي بدور فنانة تقدم برنامج على طريقة تليفزيون الواقع، وتحرجها تصرفات والدتها.

يذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز يشارك في دراما رمضان المُقبل بمسلسل "حرب أهلية" الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل.