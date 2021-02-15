يوسف عثمان وليلى زاهر يتصدران "بوستر" مسلسل "وادي الجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان يوسف عثمان عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي لمسلسل "وادي الجن"، الذي من المقرر عرضه يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال أحد الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند أب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف.

الموسم الأول من مسلسل وادي الجن يتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينتيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.