حاتم ذو الفقار.. تزوج من الفنانة المعتزلة نورا ودخل السجن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى التاسعة على وفاة الفنان حاتم ذو الفقار، إذ رحل عن عالمنا في 15 فبراير عام 2012.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن حاتم ذو الفقار:

- اسمه الحقيقي حاتم محمد محمود راضي، وأطلق عليه اسم حاتم ذو الفقار، نظرا لأنه كان يسكن إلى جوار النجم الراحل صلاح ذو الفقار واعتقد البعض وجود صلة قرابة بينهما.

- ولد حاتم ذو الفقار في 5 يناير عام 1952.

- من عائلة عريقة بمحافظة المنوفية، وهناك قرية تسمى "عزبة راضي" نسبة لعائلته.

- درس بالكلية الحربية لمدة عامين، إلا أن حبه للتمثيل دفعه لترك الكلية والالتحاق بمعهد التمثيل.

- حصل على بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- في حياته 3 زيجات انتهت جميعها بالطلاق، ولم ينجب حاتم ذو الفقار أي أبناء.

- أشهر زيجاته كانت من الفنانة المعتزلة نورا، ووصف حفل زفافهما وقتها بالأسطوري، نظرا للتكلفة الباهظة للعرس، وسرعان ما تم الطلاق نظرا لاتهامه بتعاطي المخدرات، وأمضى ذو الفقار فترة في السجن بسبب هذا الاتهام.

- بعد خروجه من السجن تعرض لحادث، أثر في قدرته على الحركة.

- ظهر حاتم في أحد البرامج التليفزيونية وهو يشكو عزوف المنتجين والمخرجين عن الاستعانة به في أي أدوار، ما أثر على نفسيته كثيرا.

- شارك في حوالي ما يقرب من 100 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

- من أشهر أعماله التليفزيونية "كلام رجالة"، "رياح الخوف"، "السحت"، "الدوغري90"، "طريق السراب"، "طيور الحب"، "نساء في الغربة"، "رائحة الورد"، "خالف تعرف".

- له العديد من الأعمال السينمائية أبرزها: "الراقصة والشيطان"، "آه وآه من شربات"، "مسجل خطر"، "الخرتيت"، "الحناكيش"، "الخط الساخن"، "المجنونة"، "المدبح"، "الحلال والحرام".

- لم يكن ذو الفقار له رصيد كبير في المسرح، فشارك في مسرحيات: "أصل وخمسة صور"، "عفوا يا هانم"، "المهاجر"، "المتشردة"، "ثلاث عقلاء ولكن"، "شهرزاد و8 ستات".

- رحل حاتم ذو الفقار في هدوء في فبراير عام 2012، عن عمر يناهز 60 عاما، وتم اكتشاف وفاته بعدها بأيام، وذلك بعد قيام أسرته بالاتصال عليه أكثر من مرة، ليجدوه في النهاية متوفيا في شقته، بعد إصابته بأزمة قلبية.

- أقيم عزاؤه في مسجد أبو بكر الصديق بمساكن الشيراتون، ولم يشارك في العزاء سوى ثلاثة من الفنانين وهم محمد أبو داود، أشرف عبدالغفور، حمدي شرف الدين، وعلق شقيقه المهندس ماهر راضي على هذا بالقول "حاتم كان قليل الحظ حتى في موته".

- وفي حوار تليفزيوني قديم مع برنامج "دائرة الضوء"، حكى حاتم عن التحاقه بالكلية الحربية، فترة استمرت عاما و3 أشهر، قبل أن يتسبب حادث تعرض له داخل الكلية أثناء التمرين على فنون قتالية في إنهاء مسيرته بالجيش قبل أن تبدأ وقبل التخرج بـ3 أشهر، حسب قوله.

- وتحدث حاتم عن تلك الفترة، قائلًا: "الفترة اللي قضيتها في الكلية الحربية خلتني أتحمل كل حاجة، الجيش ده بيعمل راجل، دخلت 1969 – 1970، وخرجت 1972 قبل التخرج بـ3 أشهر، وقعت من فوق الحبال ورجلي خست 3 مللي".

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