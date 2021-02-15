علا رشدي: "استنوني في موسم جديد من وجهة مظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة علا رشدي على الصفحة الرسمية لبرنامج "وجهة مظر" فيديو بمناسبة عيد الحب، وعلقت "ماتستنوش حد يخلي يومكم أحلى النهاردة. حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا كل حاجة حواليكم. لما بنحب نفسنا وبنهتم بيها بنقدر نوصل لكل اللي حوالينا قد أيه هم مهمين في حياتنا زي عيلتنا، أولادنا، أصحابنا، وحبايبنا"

وأكدت أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها "وجهة مظر" وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعاناتهم كأمهات التي لا تختلف عما تعانيه كل الامهات بشكل عام، وأنه حالياً في مرحلة المونتاج.

وجاءت ردود فعل الجمهور على الفيديو عقب نشره تدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي، ومنها: احنا بنحبك عشان انتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، أحلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الايجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح.

يذكر أن علا رشدي طرحت الجزء الأول من برنامج "وجهة مظر" على قناة "يوتيوب" الخاصة بها وحقق نجاحا كبيرا مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على فيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة يوتيوب.