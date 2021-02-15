22 صورة من فيلم "السرب".. مأخوذ عن أحداث حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرح البرومو الرسمي لفيلم السرب، عدة صور التُقطت لنجوم العمل، ومأخوذة من الإعلان، ومشاهد سيتضمنها عند عرضه.

البرومو حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، اقتربت من 150 ألف على "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة.

ضمت الصور كلا من "شريف منير وآسر ياسين ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي ودياب"، كما ظهر الفنان أحمد السقا مدفونًا في الرمال ولا يظهر منه غير رأسه.

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويحكي واحدة من بطولات القوات الجوية، وتحديدا قصة القصاص لشهداء مصر في ليبيا فبراير 2015.

"السرب" كتبه عمر عبدالحليم، أخرجه أحمد نادر جلال، شارك في بطولته هند صبري، منى زكي وأحمد حاتم.