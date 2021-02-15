أشرف عبدالباقي: "اللوكاندة" تجربة مختلفة بفكر جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته لظهور أحدث أعماله الفنية وهو أول سيت كوم مسرحي "اللوكاندة" إلى النور، وذلك من خلال عرضه عبر شاشة DMC بداية من يوم الجمعة المقبلة في الثامنة مساء، على أن يتم استمرار العرض التليفزيوني كل جمعة أسبوعيا.

وأكد عبدالباقي في بيلن صحفي اليوم، أن العمل عبارة عن تجربة مختلفة بفكر جديد، إذ أنه أول سيت كوم مسرحي يتم تقديمه بديكور ثابت وأبطال لا يتغيرون، بمشاركة العديد من الفنانين الذي يتغير أدوارهم حسب قصة العرض.

وأشار إلى أن هذه التجربة تختلف بشكل كامل عن تجربة "مسرح مصر" والتي انتهت منذ عام ونصف، لافتا أن "اللوكاندة" تشهد العديد من القصص الكوميدية، والتي تعتمد على ملابس و تكنيك وديكورات مبهرة تظهر لأول مرة.

وأضاف عبدالباقي في تصريحاته، بأنه سعيد بعودة التعاون بينه وبين حمدي الميرغني وويزو وإبرام سمير ووائل العوني الذين شاركوا معه في بطولة عروض "مسرح مصر" على مدار السبع سنوات الماضية، فيما راهن علي مشاركة الفنان دياب في بطولة "اللوكاندة" والذي سيتفاجئ به الجمهور.

وأشاد عبدالباقي في ختام بيانه، بتعاونه لأول مرة مع شركة سينرجي وقناة DMC التي تعد أحد أهم وأبرز الفضائيات في مصر والوطن العربي، متمنيا أن تنال "اللوكاندة" إعجاب الجمهور المصري والعربي.

الجدير بالذكر أن "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.

والعرض من تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، وديكور دكتور محمود سامي، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، والأغاني كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجي، ملابس هالة زهوى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي ورك شوب وسينرجي.