أستراليا تبدأ عملية “قتل وتشريح” تماسيح بعد اختفاء صياد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 18 دقيقة

قامت السلطات الأسترالية بقتل تمساحين وتشريحهما، بحثا عن رفات بشرية، عقب اختفاء صياد بلغ من العمر 69 عاما في شمال كوينزلاند.

وقامت وزارة البيئة بالإمساك بتمساح طوله حوالي 3 أمتار، بالقرب من جزيرة هينشينبروك، ليل الأحد، وقتله بحثا عن رفات بشرية.

يأتي ذلك بعد العثور على رفات بشرية داخل تمساح آخر يصل طوله إلى 4 أمتار، تم الإمساك به، السبت، في غايوندا كريك بالقرب من المكان الذي فقد فيه الرجل.

وقالت الشرطة، الاثنين، إن الاختبارات جارية لمعرفة ما إذا كان الحيوان الثاني يحتوي على رفات بشرية أيضا، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان الرجل المفقود قد ذهب في رحلة للصيد في حوالي الساعة 3 من مساء الخميس، وكان من المقرر أن يعود في غضون ساعة لكنه اختفى.

وفي الساعة 2.30 من صباح الجمعة، عُثر على قاربه وهو مقلوب، وبه أضرار توحي بوقوع هجوم من تمساح، ثم عثر على رفات بشرية في المنطقة، مما دفع السلطات لإطلاق عملية للإمساك بالتماسيح وقتلها للعثور على بقايا الرجل.

ويعد هذا ثالث هجوم من تماسيح في كوينزلاند هذا الشهر، حيث نجا اثنان من السباحين، قبل اختفاء الصياد، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.