أغنية جديدة ضد محمد رمضان.. تاريخ أحمد الفيشاوي "المشاكس دائما"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يكل الفنان المصري أحمد الفيشاوي ولا يمل من إطلاق التصريحات المثيرة للجدل، يعرف كيف يغازل الأضواء ويظل في دائرة اهتمام متابعيه.

يشارك الفيشاوي تارة في أعمال فنية جريئة، وتارة أخرى يطلق تصريحات مثيرة للجدل حول الفن وزملائه وحياته الشخصية.



منذ ساعات طرح ابن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "نمبر 2" ويهاجم من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي سبق وقدَّم أغنية بعنوان "نمبر 1".

ولاقت أغنية الفيشاوي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خصوصاً وأنها تتناول محمد رمضان، الفنان صاحب الجماهيرية العريضة.





ويعد الفيشاوي من الفنانين المعروفين بالتصريحات التي تصاحبها ضجة كبيرة، وفي السطور التالية نستعرض بعضاً منها:

في عام 2017، شارك الفيشاوي في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، التي تميّزت بحضور باقة كبيرة من النجوم على رأسهم الزعيم عادل إمام.

وجرى اختيار فيلم "الشيخ جاكسون" لأحمد الفيشاوي للعرض في ليلة الافتتاح، وعندما صعد على خشبة المسرح تحدَّث بأسلوب لم يرق لإدارة المهرجان.

وقال الفيشاوي يومها عن فيلمه: "يا ريت تعرفوا تتفرجوا على الفيلم على الشاشة اللي زي.. الفضلات"، الأمر الذي أحرج إدارة المهرجان.





وظهر الفيشاوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي في مقابلة تليفزيونية مع برنامج ET بالعربي وهاجم محمد رمضان قائلا: "لا يوجد خلاف بيننا، لكن من وجهة نظري أرى أنه مطرب أي كلام، كمواطن مصري ومغني راب قديم، قررت عمل أغنية ضده وهي (نمبر 2)".

ومساء السبت الماضي، حل أحمد الفيشاوي ضيفا على برنامج "أسعد الله مساءكم" على قناة MBC مصر، وقال عن سر إجادته دور مدمن المخدرات في فيلم "ولاد رزق" أمام أحمد عز: "أنا أصلاً شمّام (مدمن) ومن منطقة شعبية".

ورداً على سؤال عن عدد البنات اللاتي ارتبط بهن، أجاب الفيشاوي: "لا يمكن حصرهن".

أما عن شائعة زواجه من شيرين رضا، فقال الفيشاوي في مقابلة تلفزيونية أخرى: "كان نفسي أتجوزها، أنا حبتها لكن هي محبتنيش".



