شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة روبى لـ"وليد منصور" بعد تعاونهما فى ألبومها "حتة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة روبى على توجيه رسالة إلى المنتج وليد منصور بعد تعاونهما في ألبومهما الغنائى القادم، والذى يحمل اسم "حتة تانية"، وذلك بعدما طرحت البوستر الرسمي للألبوم، أمس، عبر حسابها على موقع انستجرام تمهيداً لطرحه قريباً، روبى ومن خلال خاصية الاستورى، وجهت رسالة إلى وليد منصور، قالت فيها : "بجد شكراً على تعبك معايا، وان شاء الله الألبوم هينجح زى ما انت على طول ناجح ومكسر الدنيا".



روبى ووليد منصور

وفى نفس السياق، هنأ النجم تامر حسنى، مؤخراً النجمة روبى على ألبومها الجديد، متمنيا لها المزيد من السعادة والنجاح، ونشر تامر صورة بوستر ألبوم روبى عبر خاصية ستورى على حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "مليون مبروك لأجمل روبى في الدنيا إن شاء الله ألبوم يكسر الدنيا ومليون مبروك لصديقى الغالى المنتج الكبير وليد منصور أول إنتاج غنائى له وكالعادة هيطلع مختلف إن شاء الله زى إنتاجك السينمائى بالتوفيق يا حبايب قلبى".

وطرحت النجمة روبي بوستر ألبومها الجديد "حتة تانية" بالتعاون مع المنتج وليد منصور وخطفت روبي الأنظار بصورة البوستر، خاصة أنها ارتدت فيه "هوت شورت" ونال إعجاب كل محبيها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل كما تستعد لتصوير أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحه الفترة المقبلة.

وتتعاون روبي في الألبوم مع المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.