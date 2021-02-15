شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يحتفل بعيد الحب مع زوجته بصورة فوتوشوب .. هفضل شايفك ما بتكبريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب رامي جمال على الاحتفال بعيد الحب بطريقة مختلفة، من خلال رسالة وجهها لزوجته ناريمان بواسطة صورة استعان فيها بواسطة الفوتوشوب في تغيير ملامحهما حيث اتضح عليهما الكبر وكأن السنوات مرت عليهما، حيث كتب فى تعليقه على الصورة: "عارف ‘ن دي أكتر حاجة بتخوفك، بس أوعدك لو ربنا كتبلي عمر هفضل شايفك أحلي ست وهفضل شايفك ما بتكبريش".



رامي جمال وزوجته

وكان المطرب رامي جمال ، قد طرح بمناسبة عيد الحب ثانى أغنيات ألبومه بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى.

وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ولسه" من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحاً كبيراً ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

رامي جمال

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامى جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".



رامي جمال

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وتعاون من خلاله مع الشعراء: تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من: توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.