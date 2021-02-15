شكرا لقرائتكم خبر عن ماشين جان كيلى يرتدى قلادة تحمل "دم" صديقته ميجان فوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت علاقة النجمة العالمية ميجان فوكس و صديقها النجم العالمى ماشين جان كيلى أكثر استقرارا أكثر من أى وقت مضى وهو ما يظهر بوضوح خلال ظهورهما معا أو بالصور المنشورة على الـ "social media"، وفاجأ ماشين جان كيلى العالم بإعلانه بالتزامن مع عيد الحب أنه يرتدى قلادة تحمل دم صديقته النجمة ميجان فوكس وهى الفكرة التى وجدها الكثيرون من أكثر الأفكار الرومانسية المذهلة.



قلادة بدم ميجان قلادة بدم ميجان

واستغل ماشين جان كيلى البالغ من العمر ( 30 عام ) الاحتفال بعيد الحب ونشر عددا من الصور التى تجمعه بميجان فوكس و التى تحمل ذكريات مميزة للثنائى وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم اكثر من 7.7 مليون شخص.

وحصدت صور النجمين ماشين جان كيلى وميجان فوكس أكثر من 1.2 مليون likes خلال 12 ساعة فقط من نشر الصور على "إنستجرام" .