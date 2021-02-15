شكرا لقرائتكم خبر عن نادية العراقية بعد تعرضها لأزمة صحية: أنا بخير الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة نادية العراقية متابعيها على حالتها بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك": "أنا بخير الحمد الله".



نادية العراقية

وخرجت في الأيام الماضية شائعات وفاة نادية العراقية، ولكنها خرجت وردت على هذه الشائعات وقالت لـ"الخليج 365": "موتونى وكفنونى ودفنونى وأنا نايمة على السرير"، مضيفة:"كنت نائمة ووصلتنى الكثير من المكالمات، ولكننى لم أرد على أحد رغبة منى فى إكمال نومى، على أن أعاود الاتصال بهم بعدما أستيقظ."

وتابعت: عرفت الشائعة من خلال مى ابنتى، عندما حاول دكتور أشرف ذكى الوصول إليها من خلال زملائها، حيث إنها تدرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، فوجدت الكثير من أصدقائها حاولوا التواصل معها وقامت هى بطمأنتهم ونفت الخبر وقالت لهم: "ماما نايمة جوه وصحتها كويسة".

وأضافت الفنانة نادية العراقية، طالما أن الشائعات بعيدة عن السمعة والعرض لم أغضب منها، ولكن رسالتى لرواد السوشيال الميديا الذين إعتادوا على ترويج الشائعات "كفاية الوسط الفنى دفنا بالحياه مش هيبقى هو وإنتو علينا".