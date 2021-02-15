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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة كاردى بى الرومانسية لزوجها فى عيد الحب.. كيف رد عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن قصة حب النجمة العالمية كاردى بى وزوجها المغنى الشهير أوفست كانت محط تركيز وسائل الاعلام من فترة كبيرة و تحديدا بعد أن رجعت المغنية الشهيرة فى قرارها و لم تكمل إجراءات طلاقها بشهر سبتمبر الماضى بل عادت مع زوجها مطرب الراب "أوفست" لحياتهما الهادئة المستقرة أكثر من أى وقت مضى .
واحتفالا بعيد الحب ، كشفت كاردى بى عن صور جمعتها بأوفست وذلك على صفحتها بـ" إنستجرام" والصورة حملت الروح و الأجواء الرومانسية ، والتى التقطت للزوجين بأحد المنتجعات الساحرة الموجودة فى المكسيك ، وعلقت على الصورة فكتبت : " دعونا نجعلها تدوم إلى الأبد" .
من جهة أخرى قرر أوفست أن يبعث برسالة رومانسية لزوجته كاردى بى من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" ، فقد نشر النجم البالغ من العمر ( 29 عام ) عدة صور جمعته بكاردى بى خلال نزهة رومانسية على أحد الشواطئ، وعلق على الصور فكتب :" عيد حب سعيد .. أنت سعادتى أحبك".
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