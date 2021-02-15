شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عادل يغنى مع مصطفى قمر.. ويعلق: اللى اتعلمت منه أول ما بدأت أغنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان هانى عادل، بالفنان مصطفى قمر أثناء لقائهما معًا وهو اللقاء الذى نشر منه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، وتغزل فيه بكلمات أثنى بها على النجم مصطفى قمر، مؤكدًا أنه طالما تعلم منه الغناء فى بدايته بالمدسة والجامعة، وكتب: "لما تقابل بالصدفة مع أصحابك فنان من اللي اتعلمت منهم أول ما بدأت أغني في المدرسة والجامعة".



هانى عادل ومصطفى قمر

كما ظهر خلال الفيديو أثناء غنائه بصحبة اصدقائه مع النجم مصطفى قمر، أغنية قولولى فين، وهى الأغنية التى تعد واحدة من أهم أغانى مصطفى قمر الذى غناها فى بدايته.

من ناحية أخرى يجسد الفنان هانى عادل، دور صحفى خلال أحداث مسلسل روبي الجديد "شقة 6"، والذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة ويتكون من جزأين، والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأ هانى عادل تصوير مشاهده الأيام الماضية وجمعت المشاهد بينه وبين بطلة العمل.



هانى عادل ومصطفى قمر بصحبة مجموعة من أصدقاء هانى عادل

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

ويشارك في بطولة مسلسل "شقة 6" روبى، شريف سلامة، وأحمد بدير، هانى عادل، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، وحمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

كما انضم هانى عادل لمسلسل هند صبرى الجديد "عايزة اتطلق"، الذى تم تغييره إلى "مغامرات علا عبد الصبور" ليكون بطل أمامها فى احدى حلقات المسلسل، المقرر عرضه على احدى المنصات الإلكترونيه للمخرج عادى الباجورى لخوض تجربة جديدة عن حقوق المرأة فى المجتمع المصرى.