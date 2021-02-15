شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى يعلن استقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سامى مغاورى، استقالته من مجلس نقابة المهن التمثيلية بشكل مفاجئ حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لقد تقدمت باستقالتي من مجلس نقابة المهن التمثيلية وأشكر جميع زملائي على ثقتهم التي استمرت نحو 10 أعوام وأتمنى لزملائي أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح.



سامى مغاروى

يذكر أن الفنان سامى مغاورى يعرض له حالياً مسلسل "اللعبة 2" على احدى المنصات الالكترونية، حيث يشارك في بطولته إلى جانب شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

كما يستعد سامى مغاورى لتصوير مشاهده في مسلسل "الحرير المخملى" المأخوذ عن رواية الحرير المخملي اميمه عز الدين، اشراف علي الكتابه أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد ابوزيد توفيق، شادي اسعد، حمدي التايه ، اخراج أحمد حسن

المسلسل بطولة مصطفي فهمي، داليا مصطفي، احمد وفيق، هاله فاخر، احمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها ابوعوف، دنيا عبد العزيز؛ ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، احمد جمال سعيد، كريم الحسيني، احمد عثمان، بسمه ماهر، مروه عيد، رضوي جوده؛ هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح، يسرا مسعودي، وليد ابو المجد؛ هاني سراج، أكمل المعداوى.