شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تثير التكهنات حول علاقتها بصديقها إميليو فيتولو ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة كاتى هولمز التكهنات حول علاقتها بصديقها إميليو فيتولو وذلك حينما رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى، أثناء سيرها وحيدة في عيد الحب بشوارع مدينة نيويورك، حيث ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" أن النجمة الشهيرة ربما لا تعيش بأفضل حال مثلما كان الحال خلال الفترة الماضية حيث اعتاد متابعيها على رؤيتهما معاً، كما لم تنشر كاتى هولمز عبر حسابها على انستجرام أية صور لها بصحبته وإنما اكتفت بمجموعة من الورود وتمنت لمتابعيها احتفال سعيد بعيد الحب.



كاتى هولمز

آخر ظهور للثنائى الشهر الماضى حينما التقطت عدسات مصورى " الباباراتزى " عدة صور لكاتى هولمز وهى تتبادل أطراف الحديث مع صديقها الجديد وذلك خلال نزهة رومانسية ، حيث كان فيتولو ممسكا بيد حبيبته كاتى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .



كاتى هولمز على انستجرام

كما ظهرت كاتى هولمز بعدد من الصور وهى تضحك مع صديقها وظهر الانسجام الواضح عليهما، وقد خطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بظهورها بإطلالة أنيقة حيث ارتدت معطفا طويلا من الصوف باللون الأسود و "بلوزة" بنفس اللون مع بنطلون باللون الأبيض، بينما اختارت ان ترتدى حذاء من مجموعة تصميمات " Aera " وصل سعره الى 351 جنيه إسترلينى.

وكان مصدر مقرب من الثنائى تحدث لموقع " People " فى وقت سابق عن علاقته مع كاتى هولمز، حيث أكد أن هولمز وفيتولو يستمتعان معا بكل لحظة، وبالرغم من تعرض إيميليو للكثير من التوتر خلال هذا العام بسبب الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا و الذى أثر على أعمال المطاعم، إلا أن هولمز كانت دائما تدعمه، واستكمل المصدر قائلا : " لأن كاتى هولمز لا تعمل ، فقد كان لديهما الوقت الكافى والمناسب للتعرف على بعضهم البعض ودعم العلاقة بشكل كبير، إلا أن عدم ظهورهما معاً بعيد الحب أثار تكهنات وتساؤلات حول السبب فى ذلك".