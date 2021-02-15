شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ترينور تعلن إنجاب طفلها الأول فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت النجمة العالمية ميجان ترينور وزوجها داريل سابارا مولودهما الأول، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة أبرزها "سى ان ان" و "بيلبورد" وغيرهم، واختارت ميجان ترينور أن تكشف عن وصول طفلها للحياة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وقد أطلقت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (27 عام) على طفلها اسم Riley "ريلى" .



ميجان ترينور

يذكر أن ميجان ترينور حرصت خلال فترة حملها كاملة و حتى قبل أنجابها بأيام على ممارسة الرياضة بانتظام ورفع الاوزان وذلك لكى تحافظ على لياقتها، فكانت تكشف باستمرار هى و مدربتها الخاصة للياقة البدنية ريبيكا بروكسترمان عن مقاطع فيديو تظهر مدى حماسها واهتمامها بالرياضة بهذه الفترة بشكل خاص.

كما حرصت النجمة الشهيرة ميجان ترينور التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم على توثيق فترة حملها فكانت تكشف باستمرار عن عدد من الصور لبطنها المنتفخ أثر الحمل.