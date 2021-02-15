شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تكشف عن مفاجأة تامر حسنى لها فى عيد الحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، فيديو قصير عن الهدية التي فاجأها بها زوجها بمناسبة عيد الحب.



بسمة بوسيل

وحرص النجم تامر حسني، على تزيين المنزل بالورود والبلالين الحمراء ليحتفل مع زوجته بمناسبة الفلانتين، فيما علقت بسمة، على الفيديو الذي نشرته عبر استورى حسابها على انستجرام: "شكرا يا تيمو.. بحبك"، ورد عليها تامر حسني في التعليقات قائلا: "ربنا يخليكى ليا".



زينة المنزل



تامر حسنى



الورد

من ناحية أخرى، اعتذر النجم تامر حسنى، عن عدم طرح أغنية جديدة في عيد الحب العام الحالي، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "كان نفسي أنزل في يوم 14 /2 بأغنية جديدة مصوره بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم".

وأضاف: "محتاجة لسه شغل كتير فيها، وأنا لا يمكن أتسرع وأنزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدًا جدًا جدًا، أنا آسف كان نفسي أشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين ويوم حب جميل عليكم".

يشار إلى أن آخر أعمال النجم تامر حسني طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، حيث حققت العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة وضم الألبوم 10 أغان، هى: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنى كلام، نفس النهاية، وفيه جمال كده، طمعتيني، قد الفراق".