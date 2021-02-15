شكرا لقرائتكم خبر عن العقرب.. دياب يكشف عن شخصيته فى فيلم السرب بصورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دياب في فيلم السرب

كشف الفنان دياب، عبر حسابه على إنستجرام، عن أول صورة له من كواليس فيلم السرب، والذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له خلال الساعات الماضية، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وعلق على الصورة، قائلاً: "العقرب.. ملحمة السرب قريبًا".



الفنان دياب في برومو فيلم السرب

دياب بالزي الذى ارتداه إرهابيو "داعش" في مدينة درنة الليبية

ويظهر دياب بالزي الذى ارتداه إرهابيو "داعش" في مدينة درنة الليبية، وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم السرب للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.



دياب في فيلم السرب

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وتنتج شركة سينرجي فيلم السرب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.