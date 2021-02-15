شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى عن كواليس "أهلا بيك": عندى فوبيا من العجلة.. ومحمد رمضان يهنئها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هبة مجدي عن كواليس تصوير فيديو كليب "أهلا بيك" مع زوجها المطرب محمد محسن، مؤكدة أنها لديها فوبيا من ركوب الدراجات ولكنها تماسكت لظهور اللقطة بأفضل صورة.



هبة مجدى



كواليس الاغنية



هبة مجدى ومحمد محسن

ونشرت صورة من الأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"انا عندي فوبيا من العجلة بس محبتش أبين و احنا بنصور و مسكت نفسي عشان تطلع حلوة و الحمد لله ربنا ستر و موقعتش و عدت علي خير"، وعلق زوجها على الصورة مازحا :" في التأني السلامة وفي العجلة الندامة".

فيما حرص النجم محمد رمضان على تهنئة هبة مجدي ومحمد محسن بنجاح الأغنية، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"مبروووك المطرب الرائع محمد محسن و اختي حبيبتي هبة مجدي .. اغنية رائعة اهلا بيك".



محمد رمضان

وطرح المطرب محمد محسن، منذ أيام فيديو كليب أحدث أغانيه بعنوان "أهلا بيك"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة، وشاركت الفنانة هبة مجدى زوجها محمد محسن الظهور والتى أضفت على العمل أجواء رائعة ومميزة.

وأشاد الجمهور بفكرة الكليب، التى كانت من إبداع المخرجة بتول عرفة، إذ استطاعت أن تأخذه من خلال لقطات الكليب إلى عالم من الرومنسية النقية الصادقة، بين الثنائى هبة ومحسن، وقدّمت جرعة زائدة من الحب والأحاسيس الدافئة.