اعرف الأغانى الأكثر استماعًا بمصر والعالم في عيد الحب

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحد المواقع الإحصائية أكثر الأغاني استماعا على مدار 90 يومًا، خاصة قوائم التشغيل في عيد الحب، وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 345 مليون مستخدم حول العالم.

وتضمنت قائمة أغاني الحب أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض" أو المعروفة بـ "الطبطبة" وأغنية شيرين "حبه جنة" ومهرجان" بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، وغيرها من الأغانى.

وأكثر الأغاني التي أضيفت إلى قوائم تشغيل عيد الحب والتي وضعها المستخدمين على مدار الـ 90 يومًا الماضية:

● حسين الجسمي - بالبنط العريض

● شيرين - حبه جنة

● حسن شاكوش وعمر كمال - مهرجان بنت الجيران

● محمد رمضان و GIMS - يا حبيبي

● محمد حماقي - يا ساتر

● أمجد جمعة - أنا لما بح

● حسن شاكوش وعمر كمال- لغبطيطا

● عمرو دياب - أماكن السهر

● عمرو دياب- تملي معاك

● تامر حسني- ناسيني ليه

أما عالميًا فـ أكثر الأغاني التي أضيفت إلى قوائم تشغيل عيد الحب والتي وضعها المستخدمون على مدار الـ 90 يوما الماضية هى :

● جون ليجيند - All of Me

● برونو مارس - Just the Way You Are

● إلفيس بريسلي - Can't Help Falling in Love

● إد شيران - Perfect

● ذي تيمتيشنز - My Girl -

● إد شيران- Thinking out Loud

● ويتني هيوستن - I Will Always Love You

● إيتا جيمس - At Last

● إلتون جون - Your Song

● كريستينا بيري - A Thousand Years

وتضمنت قائمة أغاني الحب الأكثر استماعًا في مصر:

● نانسي عجرم - قلبي يا قلبي / عم بتعلق فيك - حفلة

● حسين الجسمي- بالبنط العريض

● أمجد جمعة- أنا لما بحب

● زياد برجي - الحب ضيعني

● رامي عياش- قصة حب - نسخة شرقي

● كارمن سليمان- لينا رقصة

● زياد برجي - أنا وياك

● حسين الجسمي - أحبك

● رامي جمال- بيهم كله

● آدم- في حدا

وكانSpotify قد أطلق خاصية Premium للثنائي المصممة خصيصًا لكل ثنائي يحب الموسيقى، وتأتي هي الخاصية بحسابين Premium Duo Mix وهي قائمة استماع تُحدث بانتظام للثنائي فقط لتساعدهم على الاستمتاع بالمقاطع الموسيقية التي يحبها كلاهما.