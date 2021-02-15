شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يكشف عن اسم شخصيته فى فيلم السرب وأول صورة له من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد حاتم في فيلم السرب

كشف الفنان أحمد حاتم، عن أول صورة له من كواليس فيلم السرب ، والذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له خلال الساعات الماضية، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي علق عليها قائلاً: "الشاذلي السرب"، كما نشر صورة أخرى من تصوير الفيلم يظهر بها أسم شخصيته بالعمل.



احمد حاتم

برومو فيلم السرب

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم السرب للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.



احمد حاتم في كواليس السرب

السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش ضد داعش بليبيا

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وتنتج شركة سينرجي فيلم السرب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.