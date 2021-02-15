شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تبكى بسبب هدايا والدتها وأشقائها احتفالا بعيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام تسبب في بكائها بسبب هدية "افتراضية" من والدتها في عيد مولدها الذي يتزامن مع يوم عيد الحب 14 فبراير.



البوست التان للطيفة



لطيفة مع والدتها

وقالت لطيفة، إن والدتها وأخيها الأكبر وأخواتها هنأوها بعيد مولدها بطريقة رائعة عن طريق غناء أغنية لها، وظهر فى مقطع لافيديو صوت والده لطيفة وهى تغنى أغنية "بنتى يا نور عينى.. الدنيا وما فيها".



لطيفة

وعلقت لطيفة على الأغنية وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "يا رب تحميلي عيلتي ويا رب تحميلي أمي وأخواتي وولاد أخواتي أنا عايشة بحسكم وبحبكم ليا، إنتوا سندي الحقيقي الذي لا ينتهي.. عمري ما كنت أتخيل هذة الهدية.. في الأغنية هذة حسيت عروق قلبي هي اللي تغني.. أحلى هدية جاتني في عمري في حياتي كلها يا رب ما يحرمني منكم و يخليكم ليا دايما".



لطيـفة



لطيفة وووالدتها

وفي وقت سابق، طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.