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كل يوم عيد حب.. أحمد خالد صالح وهنادى مهنى يحتفلان بالفلانتين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد خالد صالح، بعيد الحب مع زوجته هنادى مهنى، ونشر العديد من الصور الرومانسية لهما عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق "صالح" على الصور التي نشرها، قائلا: "عيد حب سعيد حبي، الفرح والسعادة.. شكرا لك لأنك أنت"، فيما تفاعل الجمهور معهما، حيث علق أحدهم: "الله يخليكم لبعض".

هنادى مهنا
هنادى مهنا

 

احمد صالح
احمد صالح

 

ومن جانبها، نشرت هنادى مهنى، العديد من الصور عبر "ستورى" حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "كل يوم هو عيد الحب.. مع حبى".

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كانت الفنانة هنادى مهنى، قد ظهرت كضيفة شرف في أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "في بيتنا روبوت" الذى يتم عرضه على قناة  cbc، وجسدت هنادى شخصيتها الحقيقية، حيث زارت شركة يوسف – هشام جمال – من أجل الاتفاق معه على تشغيل سيستيم سمارت هوم، قبل أن تتعرض لأسئلة ساذجة من زميل يوسف في الشركة.

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يذكر أن "مسلسل فى بيتنا روبوت" يعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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