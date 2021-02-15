شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. تعرف على أبرز محطاته فى عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى رحيل الفنان حاتم ذوالفقار، الذى رحل عن عالمنا 15 فبراير 2012 وفى أيامه الأخيرة عانى كثيرا ودخل في عزلة بعد ما دخل فى حالة من الإكتئاب، ولم يعرف أحد بموته إلا بعد 3 أيام من وفاته.

ولد حاتم محمد محمود راضى الشهير بحاتم ذو الفقار، بمحافظة المنوفية وجاء طفلًا بصحبة أسرته إلى القاهرة ليستقروا بحي العباسية، ورغم دراسة شقيقه وشقيقته الطب والهندسة، إلا أن حاتم قرر يدرس بالكلية الحربية، وفي السنة الثانية بالجامعة، لم يستطع مقاومة عشقه للفن، ومن ثم ذهب للدراسة بمعهد التمثيل وسط غضب شديد من أسرته.

بدأ حاتم ذوالفقار، عمله الفني بالوقوف على خشبة المسرح، والمشاركة في عدد من الأعمال المسرحية التي أثقلت موهبته، حتى انتقل سريعا إلى شاشة السينما، ولقب بـ "ذو الفقار" نسبة إلى الفنان الراحل صلاح ذو الفقار الذي كان يجاوره في السكن بمنطقة العباسية وأخبره أنه يحمل ملامح عائلات "ذو الفقار، وأباظة"، وأول من نصحه بتغيير اسمه الفنان وحيد سيف.

تصاعدت أدواره من الأدوار الصغيرة إلى الأدوار الكبيرة، وأثبت وجوده كممثل، كما أجاد دور الابن ‏الطائش، وصار في درب عمالقة الفنانين الذين اشتهروا بأدوار الشر أمثال، استيفان روستي، ومحمود إسماعيل، وعادل أدهم، وفريد شوقي.





من أبرز أعماله السينمائية التي شارك بها، فيلم "العمر لحظة، وحكمت المحكمة، والغول، وعنتر شايل سيفه، والمدبح، وبيت القاضي، وبنات في الخارج، والتخشيبة، وسري للغاية، وقبل الوداع، وعشرة علي عشرة، ونشالات فاتنات، ورجل في عيون امرأة، والمشاغبون في البحرية، وآه وآه من شربات"، وغيرها من الأفلام الناجحة المميزة.

أما الأعمال التليفزيونية فمنها "بصمة في الظلام، ودموع القمر، والرجل، والطريق، وفلاح في بلاط صاحبة الجلالة، ونساء في الغربة ودقات الساعة"، وغيرها من المسلسلات الدرامية.

تزوج من الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسى، والتي تعد أشهر زيجه له وكانت ضد رغبة والده، الذي كان يرغب بزواجه من إحدى قريباته، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن في ذلك الوقت، ولم يستمر زواجه منها إلا فترة قصيرة، وتم الطلاق، وكان دائما يردد إن نورا هي قصة حبه الوحيدة.